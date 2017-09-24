Милик получил травму и пропустит несколько недель
Источник: Football ItaliaКомментарии
Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик получил
травму в матче чемпионата Италии против СПАЛа (3:2). Точные сроки
восстановления пока неизвестны.
Как сообщает Football Italia, Милик получил травму
колена. Срок восстановления может составить от двух недель до двух месяцев. Более
точная информация появится после медобследования.
В текущем сезоне 23-летний Аркадиуш Милик провел четыре матча за «Наполи»
и забил два мяча.
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