Милик получил травму и пропустит несколько недель

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик получил травму в матче чемпионата Италии против СПАЛа (3:2). Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Как сообщает Football Italia, Милик получил травму колена. Срок восстановления может составить от двух недель до двух месяцев. Более точная информация появится после медобследования.

В текущем сезоне 23-летний Аркадиуш Милик провел четыре матча за «Наполи» и забил два мяча.