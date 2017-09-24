Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал2 : 0Тосно
Футбол  Ростов- : -Локомотив
Теннис  Фоньини- : -Джумхур
Хоккей  Автомобилист- : -Салават Юлаев
Футбол  Уфа- : -Арсенал Тула
Футбол  Краснодар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Милик получил травму и пропустит несколько недель

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик получил травму в матче чемпионата Италии против СПАЛа (3:2). Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Как сообщает Football Italia, Милик получил травму колена. Срок восстановления может составить от двух недель до двух месяцев. Более точная информация появится после медобследования.

В текущем сезоне 23-летний Аркадиуш Милик провел четыре матча за «Наполи» и забил два мяча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 6-й тур. «Сампдория» – «Милан», «Интер» - «Дженоа» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 6-го тура итальянской серии А.Мишель Платини: У «Ювентуса» уже нет такого доминирования в серии А, как раньшеБывший президент УЕФА, чемпион Европы-1984 Мишель Платини считает, что полное превосходство «Ювентуса» в итальянской серии А уходит в прошлое.«Ювентус» разгромил «Торино» в матче чемпионата ИталииФутболисты «Ювентуса» на своем поле обыграли «Торино» в матче шестого тура чемпионата Италии со счетом 4:0.«Наполи» одержал шестую победу в серии А кряду, одолев СПАЛСПАЛ дома уступил «Наполи» (2:3) в 6-м туре чемпионата Италии.Дубль Эль-Шаарави помог «Роме» обыграть «Удинезе»Футболисты «Ромы» на своем поле переиграли «Удинезе» в шестом туре чемпионата Италии со счетом 3:1.
Футбол
«Урал» – «Тосно». Стартовые составы
Биатлон
Команды Тюменской области и ХМАО-Югры выиграли эстафеты на чемпионате России по летнему биатлону
Футбол
Озил хочет покинуть «Арсенал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Карасев рассудит «Бешикташ» и «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Аркадиуш Милик
Аркадиуш Миликвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости