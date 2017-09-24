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«Уфа» была эвакуирована из отеля перед матчем с «Арсеналом» из-за звонка о бомбе

Источник:  ТАССКомментарии

Футболисты «Уфы» в преддверии домашнего матча 11-го тура РФПЛ с  «Арсеналом» были эвакуированы из отеля из-за поступившего звонка о заложенной бомбе, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«За три часа до матча в гостиницу поступил анонимный звонок о бомбе. Команде пришлось сразу выехать на стадион. Сейчас все нормально, команда в полном составе выехала на игру», - сказал Газизов.

Матч начнется в 16:30 мск. 

Матч

Уфа - Арсенал

Место и дата

24 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

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