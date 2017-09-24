«Вест Хэм» хочет заменить Билича на Сарри

Мишель Платини: У «Ювентуса» уже нет такого доминирования в серии А, как раньше

Бывший президент УЕФА, чемпион Европы-1984 Мишель Платини считает, что полное превосходство «Ювентуса» в итальянской серии А уходит в прошлое.