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«Вест Хэм» хочет заменить Билича на Сарри

Источник:  MirrorКомментарии

Руководство «Вест Хэма» хотело бы назначить главным тренером команды итальянского специалиста Маурицио Сарри. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, «Вест Хэм» готов предложить работу главному тренеру «Наполи». Руководство настроено расстаться с нынешним наставником Славеном Биличем. Еще одним кандидатом считается бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.

«Наполи» на данный момент под руководством Сарри делит первое место в чемпионате Италии с «Ювентусом», выиграв все шесть матчей.

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