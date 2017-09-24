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Gambit Esports покинула чемпионат мира по League of Legends

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Gambit Esports закончила выступление на предварительной стадии (Play-In) чемпионате мира по League of Legends.

На групповом этапе коллектив дважды уступил командам Lyon Gaming и Team WE.

Первое место в группе заняла Team WE, а второе — Lyon Gaming. Оба коллектива вышли в плей-офф.

2017 Season World Championship пройдет с 23 сентября по 4 ноября в Китае. Призовой фонд составляет 2 миллиона долларов. Он продолжит расти за счет продажи игрового контента.

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