Gambit Esports покинула чемпионат мира по League of Legends

Gambit Esports закончила выступление на предварительной стадии (Play-In) чемпионате мира по League of Legends.



На групповом этапе коллектив дважды уступил командам Lyon Gaming и Team WE.

Первое место в группе заняла Team WE, а второе — Lyon Gaming. Оба коллектива вышли в плей-офф.



2017 Season World Championship пройдет с 23 сентября по 4 ноября в Китае. Призовой фонд составляет 2 миллиона долларов. Он продолжит расти за счет продажи игрового контента.