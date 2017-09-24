Игрок НФЛ: Очень жаль, что президент США – придурок
Источник: Twitter.comКомментарии
Игрок
в американский футбол Лешон Маккой, выступающий за команду НФЛ «Баффало Биллс», жестко высказался о президенте США Дональде Трампе.
«Очень
жаль, что наш президент – придурок», - написал Маккой в своем твиттере.
Напомним,
ранее Трамп призвал увольнять игроков НФЛ отказавшихся стоять во время
исполнения гмина США. До этого несколько темнокожих игроков НФЛ во время
исполнения национального гимна становились на колени. Так они протестовали
против обращения с афроамериканцами со стороны полиции.
Слова
Трампа раскритиковал комиссионер НФЛ Роджер Гуделл.
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