«Енисей» обыграл «Крылья Советов» и единолично возглавил таблицу ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Енисей» дома обыграл «Крылья Советов» (1:0) в центральной встрече 15-го тура первенства ФНЛ.
Единственный мяч на 38-й минуте забил игрок хозяев поля Егор Иванов.
Команда Дмитрия Аленичева набрала 37 очков и вышла на чистое первое место в таблице турнира. Самарцы, ведомые Андреем Тихоновым, с 34 баллами идут вторыми.
В следующем туре «Енисей» 30 сентября сыграет на выезде с «Томью», а «Крылья Советов» в тот же день примут «Зенит-2».
Матч
Енисей - Крылья Советов - 1:0 (1:0)
Голы
Иванов 38 (1:0).
Место и дата
24 сентября 13:00, Футбол-Арена Енисей, Онлайн-трансляция
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