«Енисей» обыграл «Крылья Советов» и единолично возглавил таблицу ФНЛ

читайте также

«Динамо СПб» после победы над «Зенитом» сыграло вничью с «Сибирью» Матч 15-го тура ФНЛ между «Динамо СПб» и «Сибирью» закончился вничью со счетом 1:1.

«Луч-Энергия» и «Факел» разошлись миром ФК «Луч-Энергия» дома сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 15-м туре первенства ФНЛ.

ФНЛ. 15-й тур. «Енисей» - «Крылья Советов», «Сибирь» - «Динамо СПб» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

Главный матч сезона – в этом туре! Но его не покажет «Матч ТВ» Герои недели – команды ФНЛ, которые выбили из Кубка России больше половины премьер-лиги.