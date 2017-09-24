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«Енисей» обыграл «Крылья Советов» и единолично возглавил таблицу ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Енисей» дома обыграл «Крылья Советов» (1:0) в центральной встрече 15-го тура первенства ФНЛ.

 Единственный мяч на 38-й минуте забил игрок хозяев поля Егор Иванов.

 Команда Дмитрия Аленичева набрала 37 очков и вышла на чистое первое место в таблице турнира. Самарцы, ведомые Андреем Тихоновым, с 34 баллами идут вторыми.

 В следующем туре «Енисей» 30 сентября сыграет на выезде с «Томью», а «Крылья Советов» в тот же день примут «Зенит-2».  

Матч

Енисей - Крылья Советов - 1:0 (1:0)

Голы

Иванов 38 (1:0).

Место и дата

24 сентября 13:00, Футбол-Арена Енисей, Онлайн-трансляция

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