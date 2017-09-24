«Эспаньол» обыграл «Депортиво»

Матч шестого тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Эспаньола».

В составе победителей отличились Лео Баптистао и Херард Морено (дважды). Еще один мяч в свои ворота забил Алехандро Аррибас. У гостей гол в активе Селсо Борхеса.

«Эспаньол» набрал восемь очков и занимает десятое место. У «Депортиво» четыре очка и 18-е место.

В следующем туре «Депортиво» примет «Хетафе», а «Эспаньол» а выезде сыграет с «Реалом».

Чемпионат Испании. Примера

6-й тур