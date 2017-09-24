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«Эспаньол» обыграл «Депортиво»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Эспаньола».

В составе победителей отличились Лео Баптистао и Херард Морено (дважды). Еще один мяч в свои ворота забил Алехандро Аррибас. У гостей гол в активе Селсо Борхеса.

«Эспаньол» набрал восемь очков и занимает десятое место. У «Депортиво» четыре очка и 18-е место.

В следующем туре «Депортиво» примет «Хетафе», а «Эспаньол» а выезде сыграет с «Реалом».

Чемпионат Испании. Примера

6-й тур           

Матч

Эспаньол - Депортиво - 4:1 (2:0)

Голы

Баптистао 5 (1:0). Аррибас 23 (2:0 - автогол). Борхес 53 (2:1). Морено 72 (3:1 - пен.). Морено 90 (4:1).

Состав

Эспаньол: Лопес П., Кансеко, Кариколь, Хурадо (Гарсия, 65), Дардер, Санчес, Лопес Д., Пьятти (Гранеро, 60), Диоп (Рока, 70), Баптистао, Морено

Депортиво: Пантилимон, Аррибас, Шер, Чолак (Валье, 75), Борхес, Гильерме (Андоне, 69), Луизинью, Хуанфран, Картабия (Гама, 85), Вальверде, Перес

Предупреждения:

Санчес, 75 - Луизинью, 19; Гама, 90

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

24 сентября 13:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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