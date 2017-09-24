«Эспаньол» обыграл «Депортиво»
Матч
шестого тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Депортиво» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Эспаньола».
В
составе победителей отличились Лео Баптистао и Херард Морено (дважды). Еще
один мяч в свои ворота забил Алехандро Аррибас. У гостей гол в активе Селсо
Борхеса.
«Эспаньол»
набрал восемь очков и занимает десятое место. У «Депортиво» четыре очка и 18-е
место.
В
следующем туре «Депортиво» примет «Хетафе», а «Эспаньол» а выезде сыграет с «Реалом».
Чемпионат
Испании. Примера
6-й тур
Матч
Эспаньол - Депортиво - 4:1 (2:0)
Голы
Баптистао 5 (1:0). Аррибас 23 (2:0 - автогол). Борхес 53 (2:1). Морено 72 (3:1 - пен.). Морено 90 (4:1).
Состав
Эспаньол: Лопес П., Кансеко, Кариколь, Хурадо (Гарсия, 65), Дардер, Санчес, Лопес Д., Пьятти (Гранеро, 60), Диоп (Рока, 70), Баптистао, Морено
Депортиво: Пантилимон, Аррибас, Шер, Чолак (Валье, 75), Борхес, Гильерме (Андоне, 69), Луизинью, Хуанфран, Картабия (Гама, 85), Вальверде, Перес
Предупреждения:
Санчес, 75 - Луизинью, 19; Гама, 90
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
24 сентября 13:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция