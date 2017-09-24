«Динамо СПб» после победы над «Зенитом» сыграло вничью с «Сибирью»

Матч 15-го тура ФНЛ между «Динамо СПб» и «Сибирью» закончился вничью со счетом 1:1.

В составе бело-голубых с пенальти отличился Артем Кулишев. За команду из Новосибирска забил Евгений Чеботару.

Петербуржцы с 30 очками занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, новосибирский клуб с 25 баллами идет на пятом месте.

Напомним, в 16-м туре «Динамо СПб» 30 сентября примет «Оренбург», «Сибирь» в тот же день сыграет на выезде с «Тюменью».