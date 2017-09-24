«Динамо СПб» после победы над «Зенитом» сыграло вничью с «Сибирью»
Матч 15-го тура ФНЛ
между «Динамо СПб» и «Сибирью» закончился вничью со счетом 1:1.
В составе бело-голубых с пенальти отличился Артем Кулишев. За
команду из Новосибирска забил Евгений Чеботару.
Петербуржцы с 30 очками занимают третье место в турнирной
таблице ФНЛ, новосибирский клуб с 25 баллами идет на пятом месте.
Напомним, в 16-м туре «Динамо СПб» 30 сентября примет «Оренбург», «Сибирь» в тот же день сыграет на выезде с «Тюменью».
Матч
Сибирь - Динамо СПб - 1:1 (0:1)
Голы
Кулишев 10 (0:1 - пен.). Чеботару 47 (1:1).
Место и дата
24 сентября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция
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