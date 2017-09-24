«Амкар» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче молодежных команд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч
11-го тура молодежного первенства России между «Амкаром» и «СКА-Хабаровском»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Амкара».
Единственный
мяч забил Драго Милович. «Амкар» набрал девять очков и занимает 15-е место. У «СКА-Хабаровска»
14 очков и девятая позиция.
Молодежное
первенство
11-й
тур
Матч
Амкар (мол) - СКА-Хабаровск (мол) - 1:0 (0:0)
Место и дата
24 сентября 12:00, Звезда, Онлайн-трансляция
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