Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» обыграл «Тобол»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч
28-го тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Тоболом» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Кайрата».
В
составе победителей отличились Жерар Гоу и Исаэлу. Гоу результативную передачу
отдал российский полузащитник Андрей Аршавин.
«Кайрат»
на данный момент лидирует в чемпионате, имея в активе 68 очков. У «Тобола» 39
очков и четвертое место.
Чемпионат
Казахстана
28-й тур
Матч
Место и дата
24 сентября 12:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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