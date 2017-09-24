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Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» обыграл «Тобол»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Тоболом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Кайрата».

В составе победителей отличились Жерар Гоу и Исаэлу. Гоу результативную передачу отдал российский полузащитник Андрей Аршавин.

«Кайрат» на данный момент лидирует в чемпионате, имея в активе 68 очков. У «Тобола» 39 очков и четвертое место.

Чемпионат Казахстана

28-й тур

Матч

Кайрат - Тобол - 2:0 (0:0)

Место и дата

24 сентября 12:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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