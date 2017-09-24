Дмитрий Парфенов: В этом сезоне спартаковский футбол куда-то потерялся?

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов дал интервью еженедельнику «Советский спорт – Футбол», в котором в частности высказался о своем понимании спартаковского футбола.

- Что в вашем понимании «спартаковский футбол»?

- Я вам задам вопрос. В прошлом сезоне красно-белые показывали спартаковский футбол? А в этом? Куда-то потерялся? (смеется). Может, это просто шаблон, который возникает, когда народная команда становится чемпионом?

Для меня спартаковский футбол - это отдача в каждом матче, в каждом упражнении на тренировке. То, что требовал от нас Олег Романцев. Мы не могли проигрывать ни двусторонку, ни товарищескую игру. Олег Иванович всегда говорил: «На стадион приходят люди болеть за вас, они переживают, их нельзя подвести». В спартаковский футбол в первую очередь надо вкладывать душу.

Полностью интервью с Парфеновым читайте в еженедельнике «Советский спорт – Футбол»!