Дмитрий Парфенов: В этом сезоне спартаковский футбол куда-то потерялся?
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов
дал интервью еженедельнику «Советский спорт – Футбол», в котором в частности
высказался о своем понимании спартаковского футбола.
- Что в вашем понимании «спартаковский
футбол»?
- Я вам задам вопрос. В прошлом сезоне красно-белые
показывали спартаковский футбол? А в этом? Куда-то потерялся? (смеется). Может,
это просто шаблон, который возникает, когда народная команда становится
чемпионом?
Для меня спартаковский футбол - это отдача в каждом
матче, в каждом упражнении на тренировке. То, что требовал от нас Олег
Романцев. Мы не могли проигрывать ни двусторонку, ни товарищескую игру. Олег
Иванович всегда говорил: «На стадион приходят люди болеть за вас, они
переживают, их нельзя подвести». В спартаковский футбол в первую очередь надо
вкладывать душу.
Полностью интервью с Парфеновым читайте в еженедельнике «Советский спорт – Футбол»!