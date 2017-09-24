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Андрей Разин: Конкретных предложений о работе у меня нет

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Российский специалист Андрей Разин, последним клубом которого была «Югра», сообщил, что пока не получал конкретных предложений о возобновлении тренерской деятельности.

«Как прошел предсезонку? Бегал кроссы, качал пресс. Сейчас нахожусь в замечательной форме физической, поэтому готов к сезону. Естественно, матчи КХЛ видел. Я являюсь тренером-консультантом словацкого «Попрада», активно помогал клубу как тренер, практику не терял. Есть ли у меня предложения? Пока все слухи опровергаю, конкретных предложений у меня нет», - сказал Разин.

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