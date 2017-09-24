Жебавы и Мидделкоп выиграли парный турнир на St.Petersburg Open-2017
Роберт Жебавы (Чехия) и Матве Мидделкоп (Нидерланды)
обыграли дуэт Орасио Себальос (Аргентина)/Хулио Перальта (Чили) в финале
парного турнира St.Petersburg. Open.
Счет по сетам: 6:4;
6:4.
Напомним, в 2016 году победу одержал дуэт Доминик
Инглот(Великобритания)/Хенри Континен(Финляндия).
В финале одиночного турнира St.Petersburg Open-2017 сыграют
босниец Дамир Джумхур и итальянец Фабио Фоньини. Матч пройдет 24 сентября на «СИБУР
АРЕНЕ» и начнется в 16:30.
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