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Жебавы и Мидделкоп выиграли парный турнир на St.Petersburg Open-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Роберт Жебавы  (Чехия) и Матве Мидделкоп (Нидерланды) обыграли дуэт Орасио Себальос (Аргентина)/Хулио Перальта (Чили) в финале парного турнира  St.Petersburg. Open.

Счет по сетам: 6:4; 6:4.

Напомним, в 2016 году победу одержал дуэт Доминик Инглот(Великобритания)/Хенри Континен(Финляндия).

В финале одиночного турнира St.Petersburg Open-2017 сыграют босниец Дамир Джумхур и итальянец Фабио Фоньини. Матч пройдет 24 сентября на «СИБУР АРЕНЕ» и начнется в 16:30.

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