Жебавы и Мидделкоп выиграли парный турнир на St.Petersburg Open-2017

читайте также

St. Petersburg Open-2017. Финал. Дамир Джумхур против Фабио Фоньини. Онлайн В Петербурге проходит заключительный день St. Petersburg Open-2017.

Фабио Фоньини: Россия – страна, которая приносит мне удачу Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился мнением о победе (2:6, 7:6, 7:6) над испанце Роберто Баутистой-Агутом в полуфинале St. Petersburg Open-2017.

St. Petersburg Open-2017. Джумхур сыграет в финале с Фоньини. Как это было В Петербурге идет шестой игровой день St. Petersburg Open-2017.

Фоньини обыграл Баутисту-Агута и вышел в финал St. Petersburg Open-2017 Итальянец Фабио Фоньини обыграл в трех сетах испанца Роберто Баутисту-Агута в полуфинале St.Petersburg Open.