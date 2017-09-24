«Милан» на выезде уступил «Сампдории»

Матч шестого тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сампдории».

В составе победителей отличились Дуван Сапата и Рикардо Альварес. «Сампдория» набрала 11 очко и занимает 16-е место. При этом в запасе у них перенесенный матч с «Ромой». У «Милана» 12 очков и пятое место.

В следующем туре «Милан» примет «Рому», а «Сампдория» на выезде сыграет с «Удинезе».

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур