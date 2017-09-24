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«Милан» на выезде уступил «Сампдории»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сампдории».

В составе победителей отличились Дуван Сапата и Рикардо Альварес. «Сампдория» набрала 11 очко и занимает 16-е место. При этом в запасе у них перенесенный матч с «Ромой». У «Милана» 12 очков и пятое место.

В следующем туре «Милан» примет «Рому», а «Сампдория» на выезде сыграет с «Удинезе».

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

Матч

Сампдория - Милан - 2:0 (0:0)

Голы

Сапата 72 (1:0). Альварес 90 (2:0).

Состав

Сампдория: Пуджони, Феррари, Бережински, Стринич, Сильвестре, Торрейра (Капецци, 90), Прат (Альварес, 90), Рамирес (Верре, 84), Баррето, Сапата, Квальярелла

Милан: Доннарумма Д., Сапата, Бонуччи, Абате (Борини, 82), Родригес, Романьоли, Кессие, Бонавентура (Кутроне, 78), Биглия, Сусо (Чалханоглу, 78), Калинич

Предупреждения:

нет - Доннарумма Д., 72; Бонуччи, 83

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

24 сентября 13:30, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция


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