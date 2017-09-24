«Милан» на выезде уступил «Сампдории»
Матч
шестого тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Миланом» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сампдории».
В
составе победителей отличились Дуван Сапата и Рикардо Альварес. «Сампдория»
набрала 11 очко и занимает 16-е место. При этом в запасе у них перенесенный
матч с «Ромой». У «Милана» 12 очков и пятое место.
В
следующем туре «Милан» примет «Рому», а «Сампдория» на выезде сыграет с «Удинезе».
Чемпионат
Италии. Серия А
6-й
тур
Матч
Голы
Сапата 72 (1:0). Альварес 90 (2:0).
Состав
Сампдория: Пуджони, Феррари, Бережински, Стринич, Сильвестре, Торрейра (Капецци, 90), Прат (Альварес, 90), Рамирес (Верре, 84), Баррето, Сапата, Квальярелла
Милан: Доннарумма Д., Сапата, Бонуччи, Абате (Борини, 82), Родригес, Романьоли, Кессие, Бонавентура (Кутроне, 78), Биглия, Сусо (Чалханоглу, 78), Калинич
Предупреждения:
нет - Доннарумма Д., 72; Бонуччи, 83
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
24 сентября 13:30, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция