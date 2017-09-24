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Zeus и s1mple сыграют за Team Ukraine на WESG 2017

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Анонсирован состав команды Team Ukraine на квалификацию к World Electronic Sports Games 2017.

В состав вошли Кирилл «ANGE1» Карасёв, Александр «s1mple» Костылев, Даниил «Zeus» Тесленко, Иоанн «Edward» Сухарев и Владислав «bondik» Нечипорчук. Владислав «arch» Свистов станет запасным игроком команды.

LAN-финал квалификации для СНГ и Европы пройдет с 22 по 26 ноября испанской Барселоне. В ней примут участие 20 команд из 15 стран и регионов. Восемь сильнейших коллективов получат слоты в финальный этап турнира, который состоится в марте 2018 года в Китае.

Напомним, что принять участие в World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. 

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