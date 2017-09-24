«Урал» – «Тосно». Видео голов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня прошел матч 11-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Тосно». «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #УралТосно 1:0 5' Георгий Чантурия (пенальти) pic.twitter.com/FMOtfT3RxX— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #УралТосно 2:0 9' Алексей Евсеев pic.twitter.com/oDNZjexU8d— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #УралТосно 3:0 55' Эрик Бикфалви (пенальти) pic.twitter.com/uXLDv6FNfX— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
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