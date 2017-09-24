«Ростов» - «Локомотив»: Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива», которые встретятся сегодня в 11-м туре РФПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Гацкан, Калачев, Ионов, Юсупов, Байрамян, Могилевец, Бухаров.
Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Вилюш, Киреев, Зуев, Думбия, Кинтеро, Майер, Дядюн, Шомуродов.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ан. Миранчук, Корян, Галанин, Галаджан, Эдер.
Игра начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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