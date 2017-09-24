«Уфа» - «Арсенал»: Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Арсенала», которые встретятся сегодня в 11-м туре РФПЛ.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Игра начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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