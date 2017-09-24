«Уфа» - «Арсенал»: Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива», которые встретятся сегодня в 11-м туре РФПЛ.

«Ростов» - «Локомотив»: Стартовые составы Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива», которые встретятся сегодня в 11-м туре РФПЛ.

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов дал интервью еженедельнику «Советский спорт – Футбол», в котором в частности высказался о своем понимании спартаковского футбола.

Дмитрий Парфенов: В этом сезоне спартаковский футбол куда-то потерялся? Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов дал интервью еженедельнику «Советский спорт – Футбол», в котором в частности высказался о своем понимании спартаковского футбола.