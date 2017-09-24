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«Уфа» - «Арсенал»: Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Арсенала», которые встретятся сегодня в 11-м туре РФПЛ.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Игра начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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