Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал3 : 1Тосно
Футбол  Ростов0 : 0Локомотив
Теннис  Фоньини3:1Джумхур
Хоккей  Автомобилист3 : 0Салават Юлаев
Футбол  Уфа0 : 0Арсенал Тула
Футбол  Краснодар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ПСВ разгромил «Утрехт» со счетом 7:1, Локадия сделал покер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого тура чемпионата Голландии между «Утрехтом» и ПСВ завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 7:1 в пользу ПСВ.

В составе победителей четыре мяча забил Юрген Локадия. Также забивали Марко ван Гинкель, Ирвинг Лосано и Стивен Бергвейн. У «Утрехта» голом отметился Закария Лабьяд.

В следующем туре «Утрехт» на выезде сыграет с «Витессом», а ПСВ примет «Виллем II».

Чемпионат Голландии

6-й тур

«Утрехт» - ПСВ -  1:7

Голы: Лабьяд, 21, с пенальти – Локадия, 16, 49, 68, 85, с пенальти, Лосано, 40, ван Гинкель, 80, с пенальти, Бергвейн, 90

Удаление: Трупэ («Утрехт»), 84 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Баклан – теперь символ стадиона «Зенита». Самоирония на уровне «бог»Баклан – теперь символ стадиона «Зенита». Самоирония на уровне «бог»От неудачной фразы к появлению талисмана: «Зенит» превратил неудачную шутку про бакланов в символ стадиона.С ним состав «Зенита» идеален: новичок – лучший в России по ключевому показателюС ним состав «Зенита» идеален: новичок – лучший в России по ключевому показателюГлавные факты о новом защитнике «Зенита» Михе Мевле.Полузащитник де Йонг вернулся в «Аякс»«Аякс» подписал контракт с полузащитником «Ньюкасла» Симом де Йонгом, сообщается на официальном сайте голландского клуба.Алексей Герасименко: Манчини дает понять Дзюбе, что он ему не нуженБывший футболист сборной России и киевского «Динамо» Алексей Герасименко прокомментировал победу «Зенита» во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы.«Манчини хочет повторить подвиг «МЮ». Экс-игроки «Зенита» – о жеребьевке ЛЕ«Манчини хочет повторить подвиг «МЮ». Экс-игроки «Зенита» – о жеребьевке ЛЕБывшие футболисты «Зенита» поделились мнением о жеребьевке Лиги Европы, трансферах петербургского клуба и прогрессе Александра Кокорина.
Футбол
«Урал» обыграл «Тосно» и обошел «Спартак» в таблице РФПЛ
Футбол
«Урал» – «Тосно». Видео голов
Футбол
«Милан» на выезде уступил «Сампдории»
Футбол
Дмитрий Парфенов: В этом сезоне спартаковский футбол куда-то потерялся?
все новости
ПСВ
ПСВкалендарьстатистика
Утрехт
Утрехткалендарьстатистика