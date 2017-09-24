ПСВ разгромил «Утрехт» со счетом 7:1, Локадия сделал покер

Матч шестого тура чемпионата Голландии между «Утрехтом» и ПСВ завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 7:1 в пользу ПСВ.

В составе победителей четыре мяча забил Юрген Локадия. Также забивали Марко ван Гинкель, Ирвинг Лосано и Стивен Бергвейн. У «Утрехта» голом отметился Закария Лабьяд.

В следующем туре «Утрехт» на выезде сыграет с «Витессом», а ПСВ примет «Виллем II».

Чемпионат Голландии

6-й тур

«Утрехт» - ПСВ - 1:7

Голы: Лабьяд, 21, с пенальти – Локадия, 16, 49, 68, 85, с пенальти, Лосано, 40, ван Гинкель, 80, с пенальти, Бергвейн, 90

Удаление: Трупэ («Утрехт»), 84