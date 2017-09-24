ПСВ разгромил «Утрехт» со счетом 7:1, Локадия сделал покер
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч
шестого тура чемпионата Голландии между «Утрехтом» и ПСВ завершился
убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 7:1 в пользу ПСВ.
В
составе победителей четыре мяча забил Юрген Локадия. Также забивали Марко ван
Гинкель, Ирвинг Лосано и Стивен Бергвейн. У «Утрехта» голом отметился Закария
Лабьяд.
В
следующем туре «Утрехт» на выезде сыграет с «Витессом», а ПСВ примет «Виллем II».
Чемпионат
Голландии
6-й
тур
«Утрехт»
- ПСВ - 1:7
Голы: Лабьяд, 21, с пенальти – Локадия, 16, 49, 68, 85, с пенальти, Лосано, 40, ван Гинкель, 80, с пенальти, Бергвейн, 90
Удаление: Трупэ («Утрехт»), 84
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