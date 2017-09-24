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«Урал» обыграл «Тосно» и обошел «Спартак» в таблице РФПЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Тосно» в матче 11-го тура РФПЛ в гостях проиграл «Уралу» со счетом 1:3.

В составе хозяев с пенальти отличились Георгий Чантурия и Эрик Бикфалви. Еще один мяч на счету Алексея Евсеева. У гостей забил Никола Труич. В добавленное ко второму тайму время за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов.

Тосненцы с 9 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РФПЛ,  команда из Екатеринбурга с 16 баллами идет на шестом месте.

Напомним, в 12-м туре «Тосно» 30 сентября примет «Ахмат», «Урал» в тот же день сыграет на выезде со «Спартаком».

Матч

Урал - Тосно - 3:1 (2:0)

Голы

Чантурия 5 (1:0 - пен.). Евсеев 9 (2:0). Бикфалви 55 (3:0 - пен.). Труич 85 (3:1).

Состав

Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Данцев (Меркулов, 79), Чантурия (Манучарян, 67), Бумаль, Кулаков, Бавин, Глушков, Евсеев (Ильин, 72), Бикфалви

Тосно: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дудиев, Дугалич, Роша, Полетанович (Трошечкин, 87), Палиенко (Труич, 69), Мирзов, Казаев (Мелкадзе, 61), Заболотный

Предупреждения:

Бумаль, 90; Манучарян, 90 - Палиенко, 23; Мирзов, 30; Заболотный, 57; Дугалич, 76; Полетанович, 82; Мелкадзе, 90

Удаления:

нет - Мирзов, 90

Место и дата

24 сентября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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