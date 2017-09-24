«Урал» обыграл «Тосно» и обошел «Спартак» в таблице РФПЛ

«Тосно» в матче 11-го тура РФПЛ в гостях проиграл «Уралу» со счетом 1:3.

В составе хозяев с пенальти отличились Георгий Чантурия и Эрик Бикфалви. Еще один мяч на счету Алексея Евсеева. У гостей забил Никола Труич. В добавленное ко второму тайму время за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов.

Тосненцы с 9 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 16 баллами идет на шестом месте.

Напомним, в 12-м туре «Тосно» 30 сентября примет «Ахмат», «Урал» в тот же день сыграет на выезде со «Спартаком».