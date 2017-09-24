«Урал» обыграл «Тосно» и обошел «Спартак» в таблице РФПЛ
«Тосно» в матче 11-го
тура РФПЛ в гостях проиграл «Уралу» со счетом 1:3.
В составе хозяев с пенальти отличились Георгий Чантурия и
Эрик Бикфалви. Еще один мяч на счету Алексея Евсеева. У гостей забил Никола
Труич. В добавленное ко второму тайму время за две желтые карточки с поля был
удален полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов.
Тосненцы с 9 очками занимают 13-е место в турнирной таблице
РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 16
баллами идет на шестом месте.
Напомним, в 12-м туре «Тосно» 30 сентября примет «Ахмат», «Урал» в тот же день сыграет на выезде со «Спартаком».
Матч
Голы
Чантурия 5 (1:0 - пен.). Евсеев 9 (2:0). Бикфалви 55 (3:0 - пен.). Труич 85 (3:1).
Состав
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Данцев (Меркулов, 79), Чантурия (Манучарян, 67), Бумаль, Кулаков, Бавин, Глушков, Евсеев (Ильин, 72), Бикфалви
Тосно: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дудиев, Дугалич, Роша, Полетанович (Трошечкин, 87), Палиенко (Труич, 69), Мирзов, Казаев (Мелкадзе, 61), Заболотный
Предупреждения:
Бумаль, 90; Манучарян, 90 - Палиенко, 23; Мирзов, 30; Заболотный, 57; Дугалич, 76; Полетанович, 82; Мелкадзе, 90
Удаления:
нет - Мирзов, 90
Место и дата
24 сентября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция