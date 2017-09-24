Андрей Червиченко: Проблема «Спартака» не только в Каррере, он не самый плохой тренер

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о нынешнем кризисе в команде.

- После последней игры с «Анжи» (2:2) теперь тревожно за матч с «Ливерпулем»

- «Ливерпуль» сам сыграл первый матч вничью и теперь понимает, что очки надо брать прямо сейчас. Если «Спартаку» удастся сыграть вничью, это будет очень хороший результат.

- Обычно, когда кризис затягивается, первым делом увольняют тренера, чтобы взбодрить команду.

- Здесь проблема не только в тренере. На мой взгляд, Каррера не самый плохой тренер, который в данной ситуации может работать в «Спартаке». Даже трудно сказать, кем его прямо сейчас можно заменить, чтобы команда лучше заиграла. Если приглашать серьезного иностранца с именем, ему много времени понадобиться, чтобы во все вникнуть и попытаться что-то исправить. Или, например, взять Парфенова из «Тосно», спартаковского человека. Но ему тоже нужно время. Да и опыта у него маловато. Думаю, проблема здесь в другом. Вокруг хозяина клуба и вокруг его денег много желающих заработать.