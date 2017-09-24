«Ротор» дома обыграл «Кубань»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 15-го тура первенства ФНЛ между ФК «Ротор-Волгоград» и «Кубанью»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ротора».
В
составе победителей отличились Мухаммад Султонов и Максим Султонов. У «Кубани»
гол в активе Максима Обухова.
«Ротор»
набрал 13 очков и занимает 16-е место. У «Кубани» 14 очков и 13-я позиция. В
следующем туре волгоградцы на выезде сыграют с «Луч-Энергией», а «Кубань» в
гостях будет противостоять «Авангарду».
ФНЛ
15-й
тур
Матч
Ротор-Волгоград - Кубань - 2:1 (1:1)
Голы
Султонов 8 (1:0). Обухов 39 (1:1). Вотинов 65 (2:1).
Место и дата
24 сентября 14:00, СК Зенит, Онлайн-трансляция
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