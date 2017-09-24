«Ротор» дома обыграл «Кубань»

Матч 15-го тура первенства ФНЛ между ФК «Ротор-Волгоград» и «Кубанью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ротора».

В составе победителей отличились Мухаммад Султонов и Максим Султонов. У «Кубани» гол в активе Максима Обухова.

«Ротор» набрал 13 очков и занимает 16-е место. У «Кубани» 14 очков и 13-я позиция. В следующем туре волгоградцы на выезде сыграют с «Луч-Энергией», а «Кубань» в гостях будет противостоять «Авангарду».

ФНЛ

15-й тур