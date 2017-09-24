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Льоренте подписал новый контракт с «Реалом» до 2021 года

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Полузащитник Маркос Льоренте продлил контракт с «Реалом». Новое соглашение 22-летнего испанца с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

После подписания контракта Льоренте получил уменьшенную копию фонтана Сиблес и майку «Реала» с номером 2021.

Льоренте дебютировал в «Реале» 17 октября 2015 года в матче примеры с «Леванте» (3:0).

Минувший сезон полузащитник провел на правах аренды в «Алавесе». Всего в составе «Реала» он провел шесть матчей.

В 2016 году он стал обладателем Суперкубка УЕФА, попав в заявку в матче с «Севильей» (3:2).

Отметим, что отец игрока Пако Льоренте выступал за «Реал» с 1987 по 1994 годы.

После шести туров «Реал» набрал 11 очков и занимает четвертое место в примере. 

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