«Оренбург» с минимальным счетом переиграл «Шинник»

Футболисты «Оренбурга» переиграли «Шинник» в матче 15-го тура регулярного первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 46-й минуте забил Денис Попович.

После этой игры «Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблице ФНЛ. «Шинник», имея в активе 23 балла, занимает десятое место.

В следующем туре «Оренбург» 30 сентября сыграет в гостях против «Динамо СПб». В тот же день «Шинник» дома примет «Тамбов».