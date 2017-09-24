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«Оренбург» с минимальным счетом переиграл «Шинник»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Оренбурга» переиграли «Шинник» в матче 15-го тура регулярного первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 46-й минуте забил Денис Попович.

После этой игры «Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблице ФНЛ. «Шинник», имея в активе 23 балла, занимает десятое место.

В следующем туре «Оренбург» 30 сентября сыграет в гостях против «Динамо СПб». В тот же день «Шинник» дома примет «Тамбов».

Матч

Оренбург - Шинник - 1:0 (0:0)

Место и дата

24 сентября 15:00, Газовик, Онлайн-трансляция

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