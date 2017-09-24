«Оренбург» с минимальным счетом переиграл «Шинник»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Оренбурга» переиграли «Шинник» в матче 15-го тура регулярного первенства ФНЛ со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 46-й минуте забил Денис Попович.
После этой игры «Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблице ФНЛ. «Шинник», имея в активе 23 балла, занимает десятое место.
В следующем туре «Оренбург» 30 сентября сыграет в гостях против «Динамо СПб». В тот же день «Шинник» дома примет «Тамбов».
Матч
Место и дата
24 сентября 15:00, Газовик, Онлайн-трансляция
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