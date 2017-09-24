Плющенко подтвердил, что тренирует Саханович
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Двукратная
вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович перешла в группу
двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко.
«Она тренируется у меня», – подтвердил агентству «Р-Спорт» Плющенко ранее появившуюся информацию.
Ранее 17-летняя Саханович тренировалась в Санкт-Петербурге у Алины Писаренко, на сезон 2014/2015 фигуристка переехала в Москву в группу Этери Тутберидзе, после чего вернулась в Санкт-Петербург к тренеру Евгению Рукавицыну.
Саханович выигрывала серебро юниорского чемпионата мира в 2014, 2015 годах.
Напомним, Плющенко начал тренерскую деятельность весной этого года. У него также тренируется олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
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