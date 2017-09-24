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«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Трактора» в овертайме переиграли «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время у челябинцев отличились Рикард Йюнге и Пол Щехура. У казанцев точные броски на  счету Владимира Ткачева и Антона Глинкина.

Победная шайба в овертайме на счету Александра Рыбакова.

Матч

Трактор - Ак Барс - 3:2 О.Т. (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Гюнге (Щехура, Бэйлен), 12:33 (1:0). Щехура (Гюнге, Полыгалов), 23:21 (2:0). Ткачёв (Токранов, Клинкхаммер), 41:18 (2:1). Глинкин 42:03 (2:2). Рыбаков (Якуценя), 60:56 (3:2).

Место и дата

24 сентября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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