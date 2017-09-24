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Дмитрий Аленичев: Очень приятно было увидеться с другом Андреем Тихоновым

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги матча 15-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (1:0) на стадионе «Футбол-арена «Енисей».

«Очень приятно было увидеться, пообщаться с другом Андреем Тихоновым, – приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея». – После матча поговорили – он расстроен, я его прекрасно понимаю, не на такой результат он рассчитывал в Красноярске. В любом случае, вся борьба еще впереди.

Если говорить по игре, то в начале обе команды осторожничали, потому что все понимали значимость матча. С середины первого тайма пошел интересный футбол с большим количеством моментов, который понравился зрителям, мне в том числе. Нам посчастливилось забить, а соперникам – нет. Миша Филиппов сегодня хорошо отыграл, в двух стопроцентных моментах выручил команду.

Считаю, что команда заслужила комплименты за предельную самоотдачу. Я ребятам говорил, что такие игры выигрываются на характере, самоотдаче, огромном желании – это все сегодня было.

Немножко не хватило свежести из-за матча с «Ахматом», который мы играли три дня назад. Там мы потратили много сил и эмоций. Сейчас немножко надо передохнуть, потому что был тяжелый десятидневный цикл с тремя матчами. Сейчас два дня отдыха и будем готовиться к «Томи».

Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник Егор Иванов.

Благодаря этой победе «Енисей» стал единоличным лидером ФНЛ и теперь опережает «Крылья Советов» на три очка.

Матч

Енисей - Крылья Советов - 1:0 (1:0)

Голы

Иванов 38 (1:0).

Место и дата

24 сентября 13:00, Футбол-Арена Енисей, Онлайн-трансляция

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