Андрей Тихонов: У «Енисея» вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячи

Главный тренер «Крылья Советов» Андрей Тихонов подвел итоги матча первенства ФНЛ против «Енисея» (1:0).

– Мне очень нравится, как играет «Енисей», я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов, у «Енисея» вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков. Я бы ничего не стал менять, мы 120 минут сыграли в тяжелом матче с «Локомотивом» на Кубок, поэтому силенок и концентрации немножко не хватило. Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов, повторюсь, что вратарь выручил «Енисей» сегодня, это футбол, нам было тяжеловато, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше, - передает слова Тихонова пресс-служба самарского клуба.

Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник Егор Иванов.

Благодаря этой победе «Енисей» стал единоличным лидером ФНЛ и теперь опережает «Крылья Советов» на три очка.