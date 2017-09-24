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«Краснодар» – «Зенит». Мевля и Дзюба – в основе гостей

Источник:  РФПЛКомментарии

Стали известны заявки «Краснодара» и «Зенита» на матч 11-го тура РФПЛ.

«Краснодар»

Стартовый состав: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов. 

Запасные игроки: Синицын, Латышонок, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаозиньо, Жигулев, Лаборде, Окриашвили, Вандерсон, Ристич. 

 «Зенит»

Стартовый состав: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.

Запасные игроки: Кержаков, Бабурин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Нобоа, Паредес, Капленко, Ригони, Дриусси. 

Напомним, матч пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Краснодар - Зенит

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин, Газинский, Петров, Каборе, Смолов

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Кокорин, Полоз, Дзюба

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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