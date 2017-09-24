«Краснодар» – «Зенит». Мевля и Дзюба – в основе гостей

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 11-го тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Эдер принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 11-го тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Футболисты «Уфы» на своем поле переиграли «Арсенал» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

«Уфа» переиграла «Арсенал» Футболисты «Уфы» на своем поле переиграли «Арсенал» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:0.