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Дубли Коваржа и Тимкина помоглии «Металлургу» обыграть ХК «Сочи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Металлург» дома обыграл ХК «Сочи» (6:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Ян Коварж (дважды), Евгений Тимкин (дважды), Сергей Терещенко и Никита Пивцакин, у гостей - Вадим Хомицкий, Павел Падакин, Никита Щитов и Эрик Оделл.

Уральский клуб занимает 8-е место в Восточной конференции, южане идут четвертыми на Западе.

26 сентября «Металлург» примет «Ак Барс», а ХК «Сочи» в тот же день сыграет на выезде с «Ладой».

Матч

Металлург Мг - ХК Сочи - 6:4 (2:0, 2:3, 2:1)

Голы:

Коварж (Эллисон, Филиппи), 11:43 (1:0). Терещенко (Денисов, T. Evgeny), 16:13 (2:0). T. Evgeny (Платонов), 24:26 (3:0). Хомицкий 26:41 (3:1). Падакин (Гарбатт, О'Делл), 30:29 (3:2). Щитов (Цветков, Лапенков), 34:35 (3:3). T. Evgeny (Осала, Шенфельд), 35:46 (4:3). О'Делл (Коллинс, Хохлов), 49:30 (4:4). Пивцакин (Мозякин), 53:42 (5:4). Коварж 57:09 (6:4).

Место и дата

24 сентября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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