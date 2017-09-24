Дубли Коваржа и Тимкина помоглии «Металлургу» обыграть ХК «Сочи»

У вратаря СКА Микко Коскинена и его жены Каролины родился сын Лукас, сообщает официальный сайт армейского клуба.

У Коскинена родился сын У вратаря СКА Микко Коскинена и его жены Каролины родился сын Лукас, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Хоккеисты «Трактора» в овертайме переиграли «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса» Хоккеисты «Трактора» в овертайме переиграли «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.