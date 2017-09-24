Президент «Урала»: Считаю, что судья матч с «Тосно» отработал хорошо
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о судействе в матче 11-го тура чемпионата России против «Тосно» (3:1).
- Я судейство не обсуждаю, считаю, арбитр качественно отработал. Одно только - вот эти вспышки агрессии в концовке, для чего это нужно было, непонятно. Ну а то, что там были, говорят, спорные моменты, мы посмотрели, все там было по делу. Считаю, что судья отработал хорошо, - передает слова Иванова «Р-Спорт».
Напомним, что футболисты «Урала» дома победили «Тосно», забив два гола с пенальти.
Матч
Голы
Чантурия 5 (1:0 - пен.). Евсеев 9 (2:0). Бикфалви 55 (3:0 - пен.). Труич 85 (3:1).
Состав
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Данцев (Меркулов, 79), Чантурия (Манучарян, 67), Бумаль, Кулаков, Бавин, Глушков, Евсеев (Ильин, 72), Бикфалви
Тосно: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дудиев, Дугалич, Роша, Полетанович (Трошечкин, 87), Палиенко (Труич, 69), Мирзов, Казаев (Мелкадзе, 61), Заболотный
Предупреждения:
Бумаль, 90; Манучарян, 90 - Палиенко, 23; Мирзов, 30; Заболотный, 57; Дугалич, 76; Полетанович, 82; Мелкадзе, 90
Удаления:
нет - Мирзов, 90
Место и дата
24 сентября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция