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Президент «Урала»: Считаю, что судья матч с «Тосно» отработал хорошо

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о судействе в матче 11-го тура чемпионата России против «Тосно» (3:1).

- Я судейство не обсуждаю, считаю, арбитр качественно отработал. Одно только - вот эти вспышки агрессии в концовке, для чего это нужно было, непонятно. Ну а то, что там были, говорят, спорные моменты, мы посмотрели, все там было по делу. Считаю, что судья отработал хорошо, - передает слова Иванова «Р-Спорт».

Напомним, что футболисты «Урала» дома победили «Тосно», забив два гола с пенальти.

Матч

Урал - Тосно - 3:1 (2:0)

Голы

Чантурия 5 (1:0 - пен.). Евсеев 9 (2:0). Бикфалви 55 (3:0 - пен.). Труич 85 (3:1).

Состав

Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Данцев (Меркулов, 79), Чантурия (Манучарян, 67), Бумаль, Кулаков, Бавин, Глушков, Евсеев (Ильин, 72), Бикфалви

Тосно: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дудиев, Дугалич, Роша, Полетанович (Трошечкин, 87), Палиенко (Труич, 69), Мирзов, Казаев (Мелкадзе, 61), Заболотный

Предупреждения:

Бумаль, 90; Манучарян, 90 - Палиенко, 23; Мирзов, 30; Заболотный, 57; Дугалич, 76; Полетанович, 82; Мелкадзе, 90

Удаления:

нет - Мирзов, 90

Место и дата

24 сентября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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