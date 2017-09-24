Президент «Урала»: Считаю, что судья матч с «Тосно» отработал хорошо

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о судействе в матче 11-го тура чемпионата России против «Тосно» (3:1).

- Я судейство не обсуждаю, считаю, арбитр качественно отработал. Одно только - вот эти вспышки агрессии в концовке, для чего это нужно было, непонятно. Ну а то, что там были, говорят, спорные моменты, мы посмотрели, все там было по делу. Считаю, что судья отработал хорошо, - передает слова Иванова «Р-Спорт».

Напомним, что футболисты «Урала» дома победили «Тосно», забив два гола с пенальти.