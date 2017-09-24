Алексеев стал победителем Московского марафона

Прошлогодний победитель Московского марафона Артем Алексеев повторил свой успех в этом году, сообщает «Российская газета».

Дистанцию в 42 километра 195 метров он пробежал за 2 часа 14 минут 13 секунд. Таким образом, Алексеев уступил всего 33 секунды своему прошлогоднему рекордному результату.

У женщин первое место заняла Сардана Трофимова. Она преодолела дистанцию за 2 часа 30 минут 32 секунды. Трофимова также является победительницей Кубка России-2016 и чемпионкой России 2015 года в марафоне.

Напомним, что в Московском марафоне принимают участие более двух тысяч иностранцев. Всего на старт вышли 30 тысяч бегунов. В связи с марафоном был перекрыт центр Москвы.