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«Лацио» в гостях разгромил «Верону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Лацио»  в гостях переиграли «Верону» в матче шестого тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

Забитыми голами в составе римского клуба отличились Адам Марушич и Чиро Иммобиле, оформивший дубль в этом матче.

После этой игры «Лацио» набрал 13 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице серии А. «Верона», имея в активе два балла, занимает 19-е место.

В следующем туре «Лацио» 1 октября на своем поле примет «Сассуоло». В тот же день «Верона» в гостях сыграет с «Торино».

Матч

Верона - Лацио - 0:3 (0:2)

Голы

Иммобиле 24 (0:1 - пен.). Иммобиле 41 (0:2). Марушич 60 (0:3).

Состав

Верона: Николас, Караччоло, Орто, Супрайен (Черчи, 46), Сукулини, Ромуло, Беарзотти, Фоссати, Валоти (L. Seung-woo, 71), Цаканьи (Кин, 46), Паццини

Лацио: Стракоша, Рамос, Лукаку (Мугрия, 68), Раду, Пароло, Лулич, Лейва (Ди Дженнаро, 83), Марушич, Габаррон, Иммобиле, Луис Альберто (Кайседо, 71)

Предупреждения:

Кин, 51; Фоссати, 80 - Пароло, 15; Марушич, 74

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

24 сентября 16:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция

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