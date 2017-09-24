«Лацио» в гостях разгромил «Верону»
Футболисты «Лацио» в гостях переиграли «Верону» в матче шестого тура чемпионата Италии со счетом 3:0.
Забитыми голами в составе римского клуба отличились Адам Марушич и Чиро Иммобиле, оформивший дубль в этом матче.
После этой игры «Лацио» набрал 13 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице серии А. «Верона», имея в активе два балла, занимает 19-е место.
В следующем туре «Лацио» 1 октября на своем поле примет «Сассуоло». В тот же день «Верона» в гостях сыграет с «Торино».
Матч
Голы
Иммобиле 24 (0:1 - пен.). Иммобиле 41 (0:2). Марушич 60 (0:3).
Состав
Верона: Николас, Караччоло, Орто, Супрайен (Черчи, 46), Сукулини, Ромуло, Беарзотти, Фоссати, Валоти (L. Seung-woo, 71), Цаканьи (Кин, 46), Паццини
Лацио: Стракоша, Рамос, Лукаку (Мугрия, 68), Раду, Пароло, Лулич, Лейва (Ди Дженнаро, 83), Марушич, Габаррон, Иммобиле, Луис Альберто (Кайседо, 71)
Предупреждения:
Кин, 51; Фоссати, 80 - Пароло, 15; Марушич, 74
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
24 сентября 16:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция