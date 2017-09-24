«Лацио» в гостях разгромил «Верону»

Футболисты «Лацио» в гостях переиграли «Верону» в матче шестого тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

Забитыми голами в составе римского клуба отличились Адам Марушич и Чиро Иммобиле, оформивший дубль в этом матче.

После этой игры «Лацио» набрал 13 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице серии А. «Верона», имея в активе два балла, занимает 19-е место.

В следующем туре «Лацио» 1 октября на своем поле примет «Сассуоло». В тот же день «Верона» в гостях сыграет с «Торино».