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«Интер» на последних минутах вырвал победу у «Дженоа»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Интера» переиграли «Дженоа» в матче шестого тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил на 87-й минуте Данило Д'Амброзио. Отметим, что в компенсированное время прямую красную карточку получили полузащитники «Дженоа» Стефан Омеонга и Адель Таарабт.

После этой игры «Интер» набрал 16 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице серии А. «Дженоа», имея в активе два балла, занимает 17-е место в чемпионате.

В следующем туре «Интер» 1 октября сыграет в гостях с «Беневенто». Днем ранее «Дженоа» на своем поле примет «Болонью».

Матч

Интер - Дженоа - 1:0 (0:0)

Голы

Д'Амброзио 87 (1:0).

Состав

Интер: Ханданович, Миранда, Шкриньяр, Дальберт, Д'Амброзио, Брозович (Мариу, 81), Весино, Перишич, Кандрева (Эдер, 60), Валеро (Карамо, 72), Икарди

Дженоа: Перин, Роззеттини, Рози, Жуканович, Бираши, Таарабт, Велозу (Ригони, 79), Лаксальт (Мильоре, 53), Кофи, Омеонга, Пеллегри (Пандев, 72)

Предупреждения:

нет - Мильоре, 84; Жуканович, 90

Удаления:

нет - Таарабт, 90; Омеонга, 90

Судья:

Марко Гуида (Италия)

Место и дата

24 сентября 16:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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