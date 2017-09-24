«Интер» на последних минутах вырвал победу у «Дженоа»
Футболисты «Интера» переиграли «Дженоа» в матче шестого тура чемпионата Италии со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил на 87-й минуте Данило Д'Амброзио. Отметим, что в компенсированное время прямую красную карточку получили полузащитники «Дженоа» Стефан Омеонга и Адель Таарабт.
После этой игры «Интер» набрал 16 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице серии А. «Дженоа», имея в активе два балла, занимает 17-е место в чемпионате.
В следующем туре «Интер» 1 октября сыграет в гостях с «Беневенто». Днем ранее «Дженоа» на своем поле примет «Болонью».
Матч
Голы
Д'Амброзио 87 (1:0).
Состав
Интер: Ханданович, Миранда, Шкриньяр, Дальберт, Д'Амброзио, Брозович (Мариу, 81), Весино, Перишич, Кандрева (Эдер, 60), Валеро (Карамо, 72), Икарди
Дженоа: Перин, Роззеттини, Рози, Жуканович, Бираши, Таарабт, Велозу (Ригони, 79), Лаксальт (Мильоре, 53), Кофи, Омеонга, Пеллегри (Пандев, 72)
Предупреждения:
нет - Мильоре, 84; Жуканович, 90
Удаления:
нет - Таарабт, 90; Омеонга, 90
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
24 сентября 16:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция