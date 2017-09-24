«Интер» на последних минутах вырвал победу у «Дженоа»

Футболисты «Интера» переиграли «Дженоа» в матче шестого тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил на 87-й минуте Данило Д'Амброзио. Отметим, что в компенсированное время прямую красную карточку получили полузащитники «Дженоа» Стефан Омеонга и Адель Таарабт.

После этой игры «Интер» набрал 16 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице серии А. «Дженоа», имея в активе два балла, занимает 17-е место в чемпионате.

В следующем туре «Интер» 1 октября сыграет в гостях с «Беневенто». Днем ранее «Дженоа» на своем поле примет «Болонью».