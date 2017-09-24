«Уфа» переиграла «Арсенал»

Футболисты «Уфы» на своем поле переиграли «Арсенал» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил на 77-й минуте Сильвестр Игбун.

После этой встречи «Уфа» набрала 13 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал», имея в активе 11 баллов, находится на 11-м месте в чемпионате.

В следующем туре «Арсенал» 29 сентября на своем поле примет «Краснодар». Двумя днями позже «Уфа» в гостях встретится с ЦСКА.