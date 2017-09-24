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«Уфа» переиграла «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Уфы» на своем поле переиграли «Арсенал» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил на 77-й минуте Сильвестр Игбун.

После этой встречи «Уфа» набрала 13 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал», имея в активе 11 баллов, находится на 11-м месте в чемпионате.

В следующем туре «Арсенал» 29 сентября на своем поле примет «Краснодар». Двумя днями позже «Уфа» в гостях встретится с ЦСКА.

Матч

Уфа - Арсенал - 1:0 (0:0)

Голы

Игбун 77 (1:0).

Состав

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Табидзе (Засеев, 89), Тумасян (Сухов, 80), Стоцкий, Пауревич, Игбун, Ванек, Фатай (Сысуев, 73)

Арсенал: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Чаушич, Александров (Расич, 82), Ткачёв, Боурчану, Шевченко, Джорджевич

Предупреждения:

Тумасян, 34; Сысуев, 83; Беленов, 90; Стоцкий, 90 - Шевченко, 42

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

24 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

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