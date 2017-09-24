«Уфа» переиграла «Арсенал»
Футболисты «Уфы» на своем поле переиграли «Арсенал» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил на 77-й минуте Сильвестр Игбун.
После этой встречи «Уфа» набрала 13 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал», имея в активе 11 баллов, находится на 11-м месте в чемпионате.
В следующем туре «Арсенал» 29 сентября на своем поле примет «Краснодар». Двумя днями позже «Уфа» в гостях встретится с ЦСКА.
Матч
Голы
Игбун 77 (1:0).
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Табидзе (Засеев, 89), Тумасян (Сухов, 80), Стоцкий, Пауревич, Игбун, Ванек, Фатай (Сысуев, 73)
Арсенал: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Чаушич, Александров (Расич, 82), Ткачёв, Боурчану, Шевченко, Джорджевич
Предупреждения:
Тумасян, 34; Сысуев, 83; Беленов, 90; Стоцкий, 90 - Шевченко, 42
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
24 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция