Эдер принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»
«Локомотив» одержал
победу над «Ростовом» (1:0) в матче 11-го тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2»
в Ростове-на-Дону.
Единственный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил форвард «Локомотива» Эдер. Этот мяч стал первым для 29-летнего португальца в составе российского клуба.
Таким образом, «Ростов» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате. Команда не побеждает на протяжении пяти матчей, при этом в четырех из них «Ростов» не забил ни одного гола.
«Локомотив» набрал 23 очка и вышел на второе место, опередив «Краснодар», который в воскресенье проведет свой матч 11-го тура с «Зенитом». У «Ростова» осталось 16 очков и пятое место.
В 12-м туре 30 сентября «Ростов» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а на следующий день «Локомотив» примет «Динамо».
РФПЛ
11-й тур
Матч
Ростов - Локомотив - 0:1 (0:0)
Голы
Эдер 90 (0:1).
Состав
Ростов: Песьяков, Ингасон, Макеев, Паршивлюк, Байрамян, Могилевец, Гацкан, Калачёв (Думбия, 76), Ионов (Зуев, 63), Юсупов, Бухаров (Дядюн, 68)
Локомотив: Гилерме, Михалик (Миранчук А., 46), Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фарфан, Миранчук А. (Эдер, 78), Фернандеш, Денисов И., Тарасов, Лысов
Предупреждения:
Юсупов, 35 - Тарасов, 53; Миранчук А., 72
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
24 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча