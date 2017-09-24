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Эдер принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»

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«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 11-го тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Единственный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил форвард «Локомотива» Эдер. Этот мяч стал первым для 29-летнего португальца в составе российского клуба.

Таким образом, «Ростов» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате. Команда не побеждает на протяжении пяти матчей, при этом в четырех из них «Ростов» не забил ни одного гола.

«Локомотив» набрал 23 очка и вышел на второе место, опередив «Краснодар», который в воскресенье проведет свой матч 11-го тура с «Зенитом». У «Ростова» осталось 16 очков и пятое место.

В 12-м туре 30 сентября «Ростов» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а на следующий день «Локомотив» примет «Динамо».

РФПЛ

11-й тур

Матч

Ростов - Локомотив - 0:1 (0:0)

Голы

Эдер 90 (0:1).

Состав

Ростов: Песьяков, Ингасон, Макеев, Паршивлюк, Байрамян, Могилевец, Гацкан, Калачёв (Думбия, 76), Ионов (Зуев, 63), Юсупов, Бухаров (Дядюн, 68)

Локомотив: Гилерме, Михалик (Миранчук А., 46), Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фарфан, Миранчук А. (Эдер, 78), Фернандеш, Денисов И., Тарасов, Лысов

Предупреждения:

Юсупов, 35 - Тарасов, 53; Миранчук А., 72

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

24 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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