«Спартак-2» проиграл «Химкам»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Спартака-2» проиграл подмосковным «Химкам» в матче 15-го тура первенства ФНЛ со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече забил на 50-й минуте Айдар Лисинков.
После этой игры «Химки» набрали 15 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак-2» с 23 баллами идет десятым.
Матч
Голы
Лисинков 50 (0:1).
Место и дата
24 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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