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«Спартак-2» проиграл «Химкам»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Спартака-2» проиграл подмосковным «Химкам» в матче 15-го тура первенства ФНЛ со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече забил на 50-й минуте Айдар Лисинков.

После этой игры «Химки» набрали 15 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак-2» с 23 баллами идет десятым.

Матч

Спартак-2 - Химки - 0:1 (0:0)

Голы

Лисинков 50 (0:1).

Место и дата

24 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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