Дмитрий Парфенов: Психологический удар в матче с «Уралом» был на 9-й минуте первого тайма

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о матче 11-го тура РФПЛ против «Урала» (1:3).

- Неудачное начало. 0:2 к девятой минуте, сами виноваты, сами себя загнали в эту ситуацию. Потом были моменты, но не забили - вот такая ситуация.



- После неудачного начала ваша команда пришла в себя где-то минуте к 27-й и создала подряд два очень опасных момента. Что помешало в дальнейшем выровнять игру?

- Если бы забили мяч, игра бы по-другому пошла. Но не забили. В перерыве настраивали ребят, но в начале второго тайма получили третий мяч в свои ворота. Еще один психологический удар. Изначальный психологический удар был на девятой минуте первого тайма, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».

Напомним, «Тосно» в матче 11-го тура РФПЛ в гостях проиграл «Уралу» со счетом 1:3.

В составе хозяев с пенальти отличились Георгий Чантурия и Эрик Бикфалви. Еще один мяч на счету Алексея Евсеева. У гостей забил Никола Труич. В добавленное ко второму тайму время за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов.

Тосненцы с 9 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 16 баллами идет на шестом месте.

В 12-м туре «Тосно» 30 сентября примет «Ахмат», «Урал» в тот же день сыграет на выезде со «Спартаком».