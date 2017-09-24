Джумхур победил Фоньини и выиграл St. Petersburg Open-2017 в одиночном разряде

Фабио Фоньини: Грустно, что второй раз проиграл в Петербурге, но я вернусь сюда в третий

Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился мнением о поражении (3:6, 6:4, 2:6) от боснийца Дамира Джумхура в финале St. Petersburg Open-2017.