Джумхур победил Фоньини и выиграл St. Petersburg Open-2017 в одиночном разряде
Босниец Дамир Джумхур обыграл в трех сетах итальянца Фабио Фоньини в финале St.Petersburg Open-2017.
Счет по сетам: 6:3, 4:6, 6:2.
Джумхур стал первым боснийским теннисистом, выигравшим турнир АТР.
Напомним, в парном турнире победу одержал дуэт Роберт Жебавы (Чехия)/Матве Мидделкоп (Нидерланды), обыгравший Орасио Себальоса (Аргентина) и Хулио Перальту (Чили) со счетом 6:4; 6:4.
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