Леонид Кучук: В конце у «Ростова» устала опорная зона

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).

- Суетились в передней линии. Не было слаженности, хотя мы много работаем в этом направлении. В конце у нас устала опорная зона, мы не успевали закрываться. «Локомотив» стал легко проходить зоны инсайдов. В этом вся загвоздка, - сказал Кучук.