Леонид Кучук: В конце у «Ростова» устала опорная зона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).
- Суетились в передней линии. Не было слаженности, хотя мы много работаем в этом направлении. В конце у нас устала опорная зона, мы не успевали закрываться. «Локомотив» стал легко проходить зоны инсайдов. В этом вся загвоздка, - сказал Кучук.
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