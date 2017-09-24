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Леонид Кучук: В конце у «Ростова» устала опорная зона

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).

- Суетились в передней линии. Не было слаженности, хотя мы много работаем в этом направлении. В конце у нас устала опорная зона, мы не успевали закрываться. «Локомотив» стал легко проходить зоны инсайдов. В этом вся загвоздка, - сказал Кучук.

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