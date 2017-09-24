Дамир Джумхур: Помешает ли что-то вернуться в следующем году? Нет!
Боснийский теннисист Дамир Джумхур поделился мнением о победе (6:3, 4:6, 6:2) над итальянцем Фабио Фоньини в финале St. Petersburg Open-2017.
- В первом сете я не мог найти свою игру, во втором пытался сражаться. В третьем сете из-за травмы Фабио играл не во всю силу. Это была лучшая неделя в моей карьере. Я никогда не забуду Петербург.
Хочу поблагодарить свою девушку, которая поддерживала меня всю неделю, моему отцу, которому я обязан всем, и мою семью.
- Что-то может помешать вернуться в следующем году?
- Нет! - передает слова Джумхура корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, босниец обыграл в трех сетах итальянца Фабио Фоньини в финале St.Petersburg Open-2017. Счет по сетам: 6:3, 4:6, 6:2.
Джумхур стал первым боснийским теннисистом, выигравшим турнир АТР.
В парном турнире победу одержал дуэт Роберт
Жебавы (Чехия)/Матве Мидделкоп (Нидерланды), обыгравший Орасио Себальоса
(Аргентина) и Хулио Перальту (Чили) со счетом 6:4; 6:4.