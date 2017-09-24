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Дамир Джумхур: Помешает ли что-то вернуться в следующем году? Нет!

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Боснийский теннисист Дамир Джумхур поделился мнением о победе (6:3, 4:6, 6:2) над итальянцем Фабио Фоньини в финале St. Petersburg Open-2017.

- В первом сете я не мог найти свою игру, во втором пытался сражаться. В третьем сете из-за травмы Фабио играл не во всю силу. Это была лучшая неделя в моей карьере. Я никогда не забуду Петербург.
Хочу поблагодарить свою девушку, которая поддерживала меня всю неделю, моему отцу, которому я обязан всем, и мою семью.

- Что-то может помешать вернуться в следующем году?
- Нет! - передает слова Джумхура корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, босниец обыграл в трех сетах итальянца Фабио Фоньини в финале St.Petersburg Open-2017. Счет по сетам: 6:3, 4:6, 6:2.

Джумхур стал первым боснийским теннисистом, выигравшим турнир АТР.

В парном турнире победу одержал дуэт Роберт Жебавы  (Чехия)/Матве Мидделкоп (Нидерланды), обыгравший Орасио Себальоса (Аргентина) и Хулио Перальту (Чили) со счетом 6:4; 6:4.

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