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Леонид Кучук: Макеев был одним из лучших

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал игру своей команды в обороне в матче 11-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1).

- Любое изменение в составе влияет на игру. Сегодня у нас была новая линия оборона, она сыграла хорошо. Рад за Женю Макеева, который сыграл надежно, он был одним из лучших на поле. Нужно двигаться дальше, перестраиваться. Считаю, что сегодня мы играли в обороне слаженно, быстро. Эмоции не помогли довести матч до нормального завершения

- Гацкан играл в центре обороны. Как он себя чувствует?
- У нас остался всего один центральный защитник. На мой взгляд, он справляется со своими обязанностями. Я его действиями доволен. Мы тренировали этот вариант. Тут ничего неожиданного, - сказал Кучук.

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