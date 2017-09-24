Владимир Крикунов: Думаю, болельщики не пожалели, что пришли на матч с «Салаватом»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:0).

- Два периода было преимущество. Не было голов только, были моменты. Мы в основном играли на контратаках, имели несколько хороших моментов, чтобы забить. Не забили. И после двух периодов у нас было уже шесть с половиной периодов без голов. Полтора периода в Москве после забитого гола, потом проиграли дома «Сочи» – три периода без голов. И потом здесь два периода без голов – это было слишком много. Поэтому попросили игроков достать из себя все и постараться в третьем периоде забить. Получилось использовать удаление, хотя Василевскому неудобно было бросать. Все-таки он забил, нам удалось распечатать ворота. Игра была интересная, обе команды показывали хороший хоккей, содержательный. Думаю, болельщики не пожалели, что пришли. У нас опять хорошо сыграл Якуб, но он все игры так проводит. Все ребята молодцы, что отдавались, боролись. У нас было много удалений, не успевали за быстрыми нападающими противника. Нахватали удалений, но молодцы, что выстояли. Наши бригады меньшинства сработали на ноль, - передает слова Крикунова пресс-служба «Автомобилиста».