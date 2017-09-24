Александр Медведев: У Фоньини была масса причин сняться с турнира, но он дошел до конца
Генеральный директор St. Petersburg Open-2017 Александр Медведев поделился мнением о победе Дамира Джумхура над Фабио Фоньини (6:3, 4:6, 6:2) в финале турнира.
- Я первый раз увидел Джумхура на US Open, когда Рублев обыграл его. Но я понял, что он далеко пойдет. И он далеко пошел здесь.
С Фабио Фоньини встречались в комнате физиотерапевта. Пытались вернуть его в игру. Мы благодарны за его мужество: него была масса причин сняться, но он дошел до конца, - передает слова Джумхура корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, босниец обыграл в трех сетах итальянца Фабио Фоньини в финале St.Petersburg Open-2017. Счет по сетам: 6:3, 4:6, 6:2.
Джумхур стал первым боснийским теннисистом, выигравшим турнир АТР.В парном турнире победу одержал дуэт Роберт Жебавы (Чехия)/Матве Мидделкоп (Нидерланды), обыгравший Орасио Себальоса (Аргентина) и Хулио Перальту (Чили) со счетом 6:4; 6:4.
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