Мэтт Эллисон: Не очень удачная игра, но мы нашли свои пути в третьем периоде
Нападающий «Металлурга» Мэтт Эллисон поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:4).
- Не очень удачная игра, но мы нашли свои пути в третьем периоде, чтобы забить пару голов, при этом Самсонов отлично играл в воротах, Пивцакин и Коварж отметились классными шайбами, Тимкин был хорош. Это в целом неплохая игра, но мы должны действовать ещё лучше, чтобы продолжить побеждать в будущих матчах, - передает слова Эллисона пресс-служба «Металлурга».
Матч
Металлург Мг - ХК Сочи - 6:4 (2:0, 2:3, 2:1)
Голы:
Коварж (Эллисон, Филиппи), 11:43 (1:0 - бол.). Терещенко (Денисов, Тимкин), 16:13 (2:0). Тимкин (Платонов), 24:26 (3:0). Хомицкий 26:41 (3:1 - мен.). Падакин (Гарбатт, О'Делл), 30:29 (3:2). Щитов (Цветков, Лапенков), 34:35 (3:3 - бол.). Тимкин (Осала, Шенфельд), 35:46 (4:3 - бол.). О'Делл (Коллинс, Хохлов), 49:30 (4:4 - бол.). Пивцакин (Мозякин), 53:42 (5:4 - бол.). Коварж 57:09 (6:4).
Место и дата
24 сентября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция