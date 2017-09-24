Мэтт Эллисон: Не очень удачная игра, но мы нашли свои пути в третьем периоде

Нападающий «Металлурга» Мэтт Эллисон поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:4).

- Не очень удачная игра, но мы нашли свои пути в третьем периоде, чтобы забить пару голов, при этом Самсонов отлично играл в воротах, Пивцакин и Коварж отметились классными шайбами, Тимкин был хорош. Это в целом неплохая игра, но мы должны действовать ещё лучше, чтобы продолжить побеждать в будущих матчах, - передает слова Эллисона пресс-служба «Металлурга».