«Зенит-2» обыграл «Олимпиец», Панюков забил восьмой мяч в сезоне

В матче 15-го тура ФНЛ «Зенит-2» дома победил нижегородский «Олимпиец» со счетом 2:1.

У петербуржцев по голу забили Владислав Сиротов и Андрей Панюков, у гостей – Михаил Сорочкин.

«Зенит-2» с 16 очками занимает 11-е место в ФНЛ, клуб из Нижнего Новгорода с 10 баллами идет на 20-м месте.

Напомним, в следующем туре команда Анатолия Давыдова 30 сентября сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Олимпиец» в этот же день примет «Факел».