Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал3 : 1Тосно
Футбол  Ростов0 : 1Локомотив
Теннис  Фоньини6:3, 4:6, 2:6Джумхур
Хоккей  Автомобилист4 : 0Салават Юлаев
Футбол  Уфа1 : 0Арсенал Тула
Футбол  Краснодар0 : 2Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит-2» обыграл «Олимпиец», Панюков забил восьмой мяч в сезоне

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 15-го тура ФНЛ «Зенит-2» дома победил нижегородский «Олимпиец» со счетом 2:1.

У петербуржцев по голу забили Владислав Сиротов и Андрей Панюков, у гостей – Михаил Сорочкин.

«Зенит-2» с 16 очками занимает 11-е место в ФНЛ, клуб из Нижнего Новгорода с 10 баллами идет на 20-м месте.

Напомним, в следующем туре команда Анатолия Давыдова 30 сентября сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Олимпиец» в этот же день примет «Факел».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак-2» проиграл «Химкам»Футболисты «Спартака-2» проиграл подмосковным «Химкам» в матче 15-го тура первенства ФНЛ со счетом 0:1.Андрей Тихонов: У «Енисея» вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячиГлавный тренер «Крылья Советов» Андрей Тихонов подвел итоги матча первенства ФНЛ против «Енисея» (1:0).Дмитрий Аленичев: Очень приятно было увидеться с другом Андреем ТихоновымГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги матча 15-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (1:0) на стадионе «Футбол-арена «Енисей».«Оренбург» с минимальным счетом переиграл «Шинник»Футболисты «Оренбурга» переиграли «Шинник» в матче 15-го тура регулярного первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Ротор» дома обыграл «Кубань»Матч 15-го тура первенства ФНЛ между ФК «Ротор-Волгоград» и «Кубанью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ротора».
Теннис
Джумхур победил Фоньини и выиграл St. Petersburg Open-2017 в одиночном разряде
Футбол
«Ростов» – «Локомотив». Видео дебютного гола Эдера
Футбол
«Спартак-2» проиграл «Химкам»
Футбол
Эдер принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»
все новости
Олимпиец
Олимпиецкалендарьстатистика
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости