Эркка Вестерлунд: Мелочи повлияли на исход матча с «Автомобилистом»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Поздравляю «Автомобилист» с победой. Они играли хорошо, это была хорошая игра. Первый период – это был лучший период, который мы сыграли. Во втором периоде у нас были шансы, но мы их не использовали. В третьем периоде мелочи повлияли на исход матча. Удаления и голы. Голы мы хотим посмотреть, так как судьи проверяли эти голы, смотрели их. У домашней команды очень хорошо сыграл вратарь, и вся команда «Автомобилист» играла очень хорошо. Поздравляю с победой, - передает слова Вестерлунда пресс-служба «Автомобилиста».
Матч
Автомобилист - Салават Юлаев - 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)
Голы:
Василевский (Крикунов И., Трямкин), 41:10 (1:0 - бол.). Чесалин (Торченюк), 45:32 (2:0). Кучерявенко (Крикунов И.), 51:19 (3:0 - бол.). Бек (Лямин), 57:16 (4:0).
Место и дата
24 сентября 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция