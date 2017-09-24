Эркка Вестерлунд: Мелочи повлияли на исход матча с «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Поздравляю «Автомобилист» с победой. Они играли хорошо, это была хорошая игра. Первый период – это был лучший период, который мы сыграли. Во втором периоде у нас были шансы, но мы их не использовали. В третьем периоде мелочи повлияли на исход матча. Удаления и голы. Голы мы хотим посмотреть, так как судьи проверяли эти голы, смотрели их. У домашней команды очень хорошо сыграл вратарь, и вся команда «Автомобилист» играла очень хорошо. Поздравляю с победой, - передает слова Вестерлунда пресс-служба «Автомобилиста».