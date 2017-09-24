Фабио Фоньини: Грустно, что второй раз проиграл в Петербурге, но я вернусь сюда в третий

Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился мнением о поражении (3:6, 6:4, 2:6) от боснийца Дамира Джумхура в финале St. Petersburg Open-2017.

- Дамир заслужил эту победу. Я сделал все, что мог. Но чувствовал я себя не очень. Грустно, что второй раз проиграл в Петербурге. Но я вернусь сюда в третий. Хочу поблагодарить физиотерапевта, массажиста - тех, кто помогал мне бороться всю неделю. Я бы не дошел до финала без них, - передает слова Джумхура корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, босниец обыграл в трех сетах итальянца Фабио Фоньини в финале St.Petersburg Open-2017. Счет по сетам: 6:3, 4:6, 6:2.

Джумхур стал первым боснийским теннисистом, выигравшим турнир АТР.