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Анатолий Мещеряков: Хорошо, что в этой выездной игре «Локомотив» показал характер

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от игры команды в матче 11-го тура чемпионата России против «Ростова».

- Команда победила в настоящей борьбе. А по-другому с «Ростовом» в последнее время никто и не играет. Это очень силовая и настойчивая команда, которая бьется за каждый сантиметр поля. Очень хорошо, что в этой выездной игре мы показали характер, по самоотдаче нет претензий ни к одному игроку. Конечно, нас порадовал Эдер, который бился до конца и фактически на последних секундах матча принес победу. Уверен, он и в основное время еще не раз порадует болельщиков, - передает слова Мещерякова «Р-Спорт».

«Локомотив» набрал 23 очка и вышел на второе место, опередив «Краснодар», который в воскресенье проведет свой матч 11-го тура с «Зенитом». У «Ростова» осталось 16 очков и пятое место.

В 12-м туре 30 сентября «Ростов» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а на следующий день «Локомотив» примет «Динамо».

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