Миодраг Божович: Не знаю, как проиграли. Обидно. Очень обидно
Главный тренер «Арсенала»
Миодраг Божович подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Уфой» (0:1) на
стадионе «Нефтяник» в Уфе.
«Не знаю, как проиграли. Обидно. Очень обидно. Трудно сказать, почему не удалось реализовать моменты. Где-то не фартило, попали в штангу. Футбол такая игра: если ты не забиваешь, тогда пропускаешь», – сказал Божович в интервью телеканалу «Наш футбол».
Напомним, единственный гол в матче на 77-й минуте забил форвард Сильвестр Игбун.
После этого матча «Арсенал» пропустил «Уфу» на десятое место. В следующем туре 29 сентября команда примет в Туле «Краснодар».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Игбун 77 (1:0).
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Табидзе (Засеев, 89), Тумасян (Сухов, 80), Стоцкий, Пауревич, Игбун, Ванек, Фатай (Сысуев, 73)
Арсенал: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Чаушич, Александров (Расич, 82), Ткачёв, Боурчану, Шевченко, Джорджевич
Предупреждения:
Тумасян, 34; Сысуев, 83; Беленов, 90; Стоцкий, 90 - Шевченко, 42
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
24 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция