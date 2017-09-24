Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал3 : 1Тосно
Футбол  Ростов0 : 1Локомотив
Теннис  Фоньини6:3, 4:6, 2:6Джумхур
Хоккей  Автомобилист4 : 0Салават Юлаев
Футбол  Уфа1 : 0Арсенал Тула
Футбол  Краснодар0 : 2Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Миодраг Божович: Не знаю, как проиграли. Обидно. Очень обидно

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Уфой» (0:1) на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

«Не знаю, как проиграли. Обидно. Очень обидно. Трудно сказать, почему не удалось реализовать моменты. Где-то не фартило, попали в штангу. Футбол такая игра: если ты не забиваешь, тогда пропускаешь», – сказал Божович в интервью телеканалу «Наш футбол».

Напомним, единственный гол в матче на 77-й минуте забил форвард Сильвестр Игбун.

После этого матча «Арсенал» пропустил «Уфу» на десятое место. В следующем туре 29 сентября команда примет в Туле «Краснодар».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Уфа - Арсенал - 1:0 (0:0)

Голы

Игбун 77 (1:0).

Состав

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Табидзе (Засеев, 89), Тумасян (Сухов, 80), Стоцкий, Пауревич, Игбун, Ванек, Фатай (Сысуев, 73)

Арсенал: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Чаушич, Александров (Расич, 82), Ткачёв, Боурчану, Шевченко, Джорджевич

Предупреждения:

Тумасян, 34; Сысуев, 83; Беленов, 90; Стоцкий, 90 - Шевченко, 42

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

24 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Семин: Восхищен своими футболистамиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча против «Ростова» в рамках 11-го тура РФПЛ (1:0).Эдер – все-таки не вата. Как новичок принес победу «Локо» над «Ростовом»Эдер – все-таки не вата. Как новичок принес победу «Локо» над «Ростовом»«Советский спорт» рассказывает о матче «Ростов» – «Локомотив» (0:1).Анатолий Мещеряков: Хорошо, что в этой выездной игре «Локомотив» показал характерПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от игры команды в матче 11-го тура чемпионата России против «Ростова».«Краснодар» – «Зенит». ОнлайнВ матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Зенитом».Леонид Кучук: Макеев был одним из лучшихГлавный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал игру своей команды в обороне в матче 11-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1).
Теннис
Джумхур победил Фоньини и выиграл St. Petersburg Open-2017 в одиночном разряде
Футбол
«Ростов» – «Локомотив». Видео дебютного гола Эдера
Футбол
«Спартак-2» проиграл «Химкам»
Футбол
Эдер принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Миодраг Божович
Миодраг Божовичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости