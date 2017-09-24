Миодраг Божович: Не знаю, как проиграли. Обидно. Очень обидно

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Уфой» (0:1) на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

«Не знаю, как проиграли. Обидно. Очень обидно. Трудно сказать, почему не удалось реализовать моменты. Где-то не фартило, попали в штангу. Футбол такая игра: если ты не забиваешь, тогда пропускаешь», – сказал Божович в интервью телеканалу «Наш футбол».

Напомним, единственный гол в матче на 77-й минуте забил форвард Сильвестр Игбун.

После этого матча «Арсенал» пропустил «Уфу» на десятое место. В следующем туре 29 сентября команда примет в Туле «Краснодар».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча